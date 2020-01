Brusselse brandweer bluste meer dan honderd brandjes

De brandweer van Brussel heeft tijdens oudejaarsnacht een 110-tal interventies uitgevoerd voor brand, waarvan 103 op de openbare weg. Er waren ook 297 tussenkomsten voor medische hulp. In Schaarbeek begaf een balkon het toen acht mensen er net Nieuwjaar vierden. Er werden geen incidenten gemeld tijdens tussenkomsten van de pompiers. Het balkon van hout en ijzer op de tweede verdieping van een pand in de Sleeckxlaan stortte net na middernacht in. De val van de feestvierders werd gebroken door een plat dak op de eerste verdieping. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis, de zwaarste verwonding was een open beenfractuur.

Het totale aantal tussenkomsten voor medische hulp bedroeg 297 (138 in woningen en 159 op de openbare weg), tegen 248 een jaar geleden.

Bij het vuurwerk op de Heizel, dat 60.000 mensen lokte, waren er 23 interventies. Tien mensen moesten worden afgevoerd. En de feestavond in de Heizelpaleizen 10 en 12 leidde tot 65 tussenkomsten, vijf mensen werden afgevoerd.

Wat de branden betreft, ging het om 82 vuilbakbranden, negen kleine brandjes in woningen (zonder gewonden) en een twintigtal door brand beschadigde voertuigen.

Tijdens de overgang van 2018 naar 2019 waren er 83 aan brand gerelateerde interventies.

“We hebben een strategische reserve kunnen behouden voor in geval van zware brand”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Dit jaar waren er agenten alleen aan ons toegewezen en dus is alles vlot verlopen. Geen enkele brandweerman heeft agressie gemeld. Geen enkel voertuig werd bekogeld.” Vorig jaar was dat wel het geval.

bron: Belga