Brand in Duitse dierentuin mogelijk veroorzaakt door Thaise ballon

De Duitse politie heeft gezegd dat een Thaise ballon die ter gelegenheid van de nieuwjaarsvieringen werd opgelaten, mogelijk de brand veroorzaakte die meer dan 30 apen het leven kostte bij de brand in de zoo van Krefeld, in het westen van Duitsland. Bij de brand kwamen onder meer chimpansees, orang-oetangs en twee gorilla’s om. “Het is de zwartste dag in de geschiedenis van de zoo”, zei directeur Wolfgang Dressen woensdag aan verslaggevers.

In de omgeving van de dierentuin werden verscheidene Thaise ballons gevonden. Rechercheur Gerd Hoppmann zei dat deze vuurballonnen “erg gevaarlijk” waren en meer dan een kilometer ver konden vliegen. Ze zijn sinds 2009 verboden in Duitsland.

Verscheidene mensen meldden zich op het politiebureau van Krefeld aan nadat de politie elkeen die dergelijke ballonnen had aangestoken, opgeroepen had zich kenbaar te maken.

Dressen zei dat slechts twee chimpansees, Bally en Limbo, de brand overleefd hadden. Ze raakten lichtgewond.

De zoo van Krefeld heeft een duizendtal dieren en trekt jaarlijks ongeveer 400.000 bezoekers.

bron: Belga