Bijna 60.000 toeschouwers voor vuurwerk aan Atomium

In Brussel zijn tijdens oudejaar tussen de 50.000 en 60.000 mensen afgezakt naar de Heizel, waar een groot vuurwerk werd georganiseerd aan de voet van het Atomium. Dat blijkt uit een schatting van de politie, meldt Mariana Bresciani, woordvoerder van de vzw Brussels Major Events. Op 10 januari zijn de definitieve cijfers bekend. Vorig jaar waren er 57.000 aanwezigen en het jaar voordien 40.000. Toen werd de eerste keer een groot vuurwerk georganiseerd aan het Atomium. De site is opgedeeld in vier grote toegangszones en heeft een capaciteit voor ongeveer 70.000 mensen.

Het feest aan het Atomium op de Heizel startte om 21.30 uur met een dj die de hits van afgelopen jaar en tijdloze dansplaten door elkaar mixte. Om middernacht werd het publiek getrakteerd op vuurwerk en een 18 minuten durende muzikale show. De Brusselse burgemeester Philippe Close was een van de aanwezigen.

Bresciani benadrukt dat de organisatie veel belang hecht aan ecologie. Zo gebruikte ze Europese en gerecycleerde producten en werden plastic doppen verwijderd.

Er zijn geen incidenten gemeld.

