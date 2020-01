Belgen in het buitenland – Thomas Vermaelen helpt Vissel Kobe aan Japanse Beker van de keizer

Vissel Kobe heeft woensdag in het nieuwe nationale stadion in Tokio de Japanse Beker van de keizer gewonnen. De ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen klopte in de finale Kashima Antlers met 2-0. Een eigen doelpunt van Inukai (18.) lanceerde Vissel Kobe, waarna Fujimoto (38.) nog voor de koffie de 2-0 eindstand op het bord zette. Vermaelen speelde de partij uit.

De 34-jarige Vermaelen voetbalt sinds afgelopen zomer voor Vissel Kobe. Het is zijn eerste prijs met de Japanse club, die voor het eerst in zijn geschiedenis de Beker van de keizer verovert.

bron: Belga