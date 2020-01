Belgen in het buitenland – City wint zonder overschot van Everton

Manchester City heeft woensdagavond op de 21e speeldag in de Premier League nipt met 2-1 gewonnen van Everton. De Engelse landskampioen, met Kevin De Bruyne de hele wedstrijd tussen de lijn, had het niet onder de markt met Everton en dat resulteerde in een 0-0 ruststand in het Etihad, nadat er voor de pauze nog maar eens een hoofdrol voor de VAR was. De videoref keurde immers de openingstreffer van Phil Foden af wegens buitenspel en besloot nadien een wel erg discutabele strafschopfase onder de loep te nemen. Na de kampwissel brak Gabriel Jesus met twee doelpunten net voor het uur toch de ban, maar City krasselde achterin en zag de Braziliaanse international Richarlison de aansluitingstreffer scoren voor de Toffees. Daardoor werd het nog bibberen tot in het slot, maar de drie punten bleven in Manchester en zo blijft City druk zetten op Leicester, dat met één punt meer de tweede plaats in handen heeft en eerder op nieuwjaarsdag met 0-3 ging winnen in Newcastle. Leider Liverpool speelt donderdag pas tegen seizoensrevelatie Sheffield United.

Zonder de geblesseerde Christian Benteke kwam Crystal Palace niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij rode lantaarn Norwich City. Todd Cantwell bracht de thuisploeg al snel 1-0 voor, de gelijkmaker van Connor Wickham viel pas in de slotfase en zo kon Palace een pijnlijke nederlaag nipt vermijden. In de stand blijven ze op de negende plaats.

David Moyes vierde zijn terugkeer bij West Ham met een kletterende 4-0 zege Bournemouth. Mark Noble (2x), Sébastien Haller en Felipe Anderson zorgden voor de doelpunten in het olympisch stadion. De zesde zege van het seizoen is meteen een hele belangrijke voor de Hammers, die uit de degradatiezone sluipen. Bournemouth is op twee na laatste in de Premier League.

