Zo lang doe je erover om je ex te vergeten

Wanneer je relatie net spaak is gelopen, ben je ervan overtuigd dat je gebroken hart nooit meer zal genezen. Met een bak ijs zit je in de zetel, hopend dat de uren en dagen snel voorbij zullen gaan. Het lijkt alsof je voor altijd in die diepe put zal blijven zitten. Maar volgens de wetenschap is je liefdesverdriet sneller voorbij dan je waarschijnlijk zou denken.

Het lijkt alsof diegene die de relatie beëindigt de breuk sneller verwerkt dan de ander. Hij of zij heeft de beslissing vaak al even geleden gemaakt en heeft het dus makkelijker om zich erover te zetten. Maar, wonder boven wonder, dat blijkt niet meer dan een fabeltje.

Elf weken

Volgens een Amerikaanse studie, gepubliceerd in The Journal of Positive Psychology, doen beide partners er gemiddeld even lang over om de breuk te verwerken. De een kan het wellicht beter verstoppen dan de ander, maar dat betekent niet dat het verdriet er niet is. En de wetenschappers weten ons ook te vertellen hoe lang ons liefdesverdriet gemiddeld aanhoudt: elf weken. Minder dan drie maanden dus. Oké, toegegeven, dat zijn niet de meest amusante weken van je leven. Maar mits de nodige afleiding gaat de tijd sneller voorbij dan je denkt en voor je het weet is je rouwperiode over en ben je klaar voor een nieuw hoofdstuk. Als dat nog niet genoeg troost is, bedenk je dan dat je ex er waarschijnlijk even beroerd aan toe is als jij.