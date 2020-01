Dit is de nieuwe vriendin van ‘Temptation’-Fabrizio

Het nieuwe jaar is alvast goed ingezet voor Fabrizio Tsinaridis. De ‘Temptation’-verleider maakte zijn kersverse relatie officieel op Instagram.

Afgelopen zomer raakte bekend dat Fabrizio en Pommeline met elkaar gebroken hadden. Wellicht lag overspel van Fabrizio aan de basis van de breuk. Intussen heeft Pommeline opnieuw de liefde gevonden, maar ook Fabrizio heeft zijn liefdesleven weer op de rails gekregen.

Studente marketingcommunicatie

De 27-jarige tattoo artist is samen met een 20-jarige studente marketingcommunicatie. Hij deelde een eerste foto van hun tweetjes op Instagram. “Gelukkig nieuwjaar van ons”, schreef hij erbij.

Onlangs liet Fabrizio zich in ‘Cartalks’ al ontvallen dat er een nieuwe vrouw in zijn leven is, maar dat het nog erg pril was. Hij gaf toen ook nog geen verdere details. “Uit voorzorg, zodat mensen zowel mij als haar met rust laten. Het is gewoon nog te pril”, klonk het.