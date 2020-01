BAH! Dit zijn de vuilste dingen in een hotelkamer

Op vakantie gaan en een hotelletje uitkiezen, da’s genieten! En toch wil je best niet weten welke zaken in een hotelkamer amper schoongemaakt worden…

Als je op vakantie bent, ga je ervan uit dat je hotelkamer kraaknet is. Dat lijkt vaak ook wel zo, al zijn er een aantal items die vaak genegeerd worden. Een overzichtje…

1. Afstandsbediening

De meeste mensen hebben thuis een televisie met een afstandsbediening. Maar desinfecteer jij de afstandsbediening zelf regelmatig? Nee, toch? De kans is dus groot dat de afstandsbediening op je hotelkamer behoorlijk smerig is, aangezien de meeste hotelbezoekers ze wel eens vastnemen.

2. Kussensloop

Je zou verwachten dat de hoes rond je kussen vers uit de wasmachine komt, maar dat is zeker niet altijd het geval. Zelfs in duurdere hotels durven schoonmakers het kussen gewoon opkloppen en terug op het bed leggen als er geen zichtbare vlekken op zitten.

3. Telefoon

Net zoals een afstandsbediening maken hotelbezoekers vaak gebruik van de telefoon, bijvoorbeeld om roomservice te laten komen of om een probleem te melden. Die wordt bitter weinig schoongemaakt, en dat is zorgwekkend, want op een telefoon zitten gemiddeld drie keer meer ziektekiemen dan op een ander item in de hotelkamer. Daarmee is een telefoon zelfs smeriger dan een wc-bril.

4. Bedsprei

Heel mooi en gezellig, zo’n bedsprei. Je weet wel, dat decoratieve deken op je bed. Die heeft echter niet zo’n goede reputatie als het op hygiëne aankomt. Een bedsprei wordt immers zelden of nooit gewassen, tenzij er vuile vlekken op te vinden zijn.

5. Glazen

In vele hotelkamers staan er enkele glazen op een tafeltje te pronken om je alvast in de sfeer te brengen. Die komen jammer genoeg niet altijd uit de afwasmachine. Zo durven schoonmakers glazen zelfs gewoon in de badkamer snel af te spoelen. Met een beetje geluk gebruiken ze een afwasmiddel…