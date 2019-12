Weyts wil meer herexamens in het secundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil meer herexamens in het secundair onderwijs in de strijd tegen de “zesjescultuur”. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwblad dinsdag. Het Katholiek Onderwijs ziet daar voorlopig geen reden toe.

“Als de laatste jaren de indruk is ontstaan dat herexamens niet meer zouden mogen, dan wil de Vlaamse regering heel duidelijk zijn: wij stellen vertrouwen in leerkrachten en beschouwen herexamens als een legitiem en voor sommige leerlingen heel nuttig instrument”, klinkt het.

Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt onderwijsspecialist Koen Daniëls (N-VA). “Maar er zijn ondertussen gesprekken geweest met de koepels. We plannen zelf ook communicatie naar de scholen dat ze niet meer afgestraft zullen worden door de inspectie. Als de koepels zeggen dat het geen goed idee is, dan is dat maar zo. Onze boodschap: neem de school in eigen handen. En ja, daar horen ook herexamens bij”, aldus Daniëls.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert scholen al jaren om herexamens alleen bij hoge uitzondering te gebruiken, bijvoorbeeld omdat een leerling ziek was. Volgens de woordvoerder van de katholieke koepel zit er ook nu geen shift aan te komen. Het GO! zegt dat de kwestie nog niet aan de orde is.

bron: Belga