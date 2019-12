Trump looft wapenwetten in Texas nadat kerkgangers dader van schietpartij neerschieten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich positief uitgelaten over de wapenwetten in de Amerikaanse staat Texas. Dat doet hij na een schietpartij in een kerk, waar parochianen de dader zelf neerschoten. Trump betuigde ook zijn medeleven aan de slachtoffers. “We bidden voor de families van de slachtoffers en de stad waar de schietpartij in een kerk plaatsvond. Die aanval werd binnen de 6 minuten gestopt dankzij de moedige parochianen die handelden om 242 gelovigen te beschermen”, tweette de Amerikaanse president. “Levens zijn gered dankzij deze helden en dankzij de wetten van Texas die hen toelaat om wapens te dragen.”

Bij de schietpartij kwamen twee kerkgangers om het leven.

Bron: Belga