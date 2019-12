Sydney viert Nieuwjaar mét vuurwerk, maar hangt vlaggen halfstok

Sydney heeft 2020 ingezet met het traditionele vuurwerk aan het Opera House. Om de slachtoffers van de bosbranden te eren werden de vlaggen op de Harbour Bridge halfstok gehangen.

Bosbranden in Australië hebben de voorbije zes weken het leven gekost aan minstens twaalf mensen. Duizenden anderen zagen hun huizen in de vlammen opgaan. Vanwege de bosbranden gingen er stemmen op om het wereldberoemde nieuwjaarsvuurwerk in Sydney, een spektakel dat jaarlijks een miljoen toeschouwers lokt en door een miljard mensen op televisie wordt gevolgd, af te gelasten. Maar de burgemeester wou daar niet van weten. Volgens burgemeester Clover Moore is niet het vuurwerk, maar wel de klimaatverandering de oorzaak van de bosbranden.

bron: Belga