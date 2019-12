Sombere maar droge dag zwaait 2019 uit

Op vrijdag na blijft het de komende dagen hoofdzakelijk droog, met temperaturen die overdag schommelen tussen 3 en 9 graden. Voor sneeuw en ski moet je deze kerstvakantie dus niet in België zijn, zo blijkt uit de vooruitzichten van het KMI. Deze namiddag is het droog en somber weer. In een groot deel van het land blijft het zwaarbewolkt, enkel in het zuidwesten kunnen er mogelijk wat meer opklaringen voorkomen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een meestal zwakke tot later eerder matige wind uit oostelijke richtingen.

Tijdens oudejaarsavond en – nacht blijft het droog en wisselen opklaringen en lage wolkenvelden elkaar af. Plaatselijk kunnen nevel of mistbanken gevormd worden. Ook is het lokaal opletten voor rijm. De minima schommelen op de meeste plaatsen rond het vriespunt, afhankelijk van de opklaringen is het wat kouder of minder koud. De wind is zwak of in de Ardennen soms matig en ruimt van oostelijke naar zuidoostelijke richtingen.

Op Nieuwjaarsdag verwachten we aanvankelijk bewolkt en droog weer, met in de loop van de dag geleidelijk wat meer opklaringen, vooral in de Ardennen. Op het eind van de namiddag wordt het opnieuw betrokken vanuit het westen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden bij een zwak tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Woensdagavond en – nacht wordt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en +3 graden in het westen. De wind neemt toe naar overwegend matig uit zuidelijke richtingen.

Donderdag verwachten we behoorlijk wat wolkenvelden. Het blijft overwegend droog met slechts hier en daar kans op wat gedruppel, hoofdzakelijk dan over het zuiden van het land. Lage wolken kunnen het zicht belemmeren in Hoog-België. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. Er waait een matige zuidenwind.

Vrijdag is het zwaarbewolkt met soms wat regen.

Zaterdag blijft het wellicht droog met een afwisseling van opklaringen en soms veel wolken. De maxima schommelen van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee bij een meestal matige westenwind.

Zondag wordt een droge dag met veel wolken, maar soms ook opklaringen. We halen maxima van 3 tot 7 graden. Ook maandag lijkt het droog te blijven met vrij veel wolken. We krijgen maxima tussen 1 en 7 graden.

bron: Belga