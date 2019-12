Nieuwjaar zonder vuurwerk in Hongkong

In Hongkong is Nieuwjaar rustig verlopen. Voor het eerst in jaren was er geen vuurwerk te zien boven Victoria Harbour. Hongkong was de voorbije maanden het decor van protesten en uit veiligheidsoverwegingen werd het traditionele vuurwerk afgeblazen. De dagelijkse licht- en lasershow zou wel in het teken van Nieuwjaar staan. De vroegere Britse kroonkolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar behoudt een bijzonder statuut met een eigen rechtssysteem. Een half jaar geleden ontstond er protest tegen een omstreden wet, die uitleveringen aan China mogelijk zouden maken. Die wet werd ingetrokken, maar het protest hield aan en verbreedde zich. Demonstranten eisten minder inmenging van China en democratische verkiezingen.

Ook op oudejaarsavond werd er gedemonstreerd, al waren de betogingen eerder klein. Op nieuwjaarsdag staan nieuwe protestacties gepland.

In de rest van China is 31 december doorgaans een vrij rustige avond, de meeste Chinezen vieren Nieuwjaar bij de start van de Chinese kalender, op 25 januari. Dan start het jaar van de rat.

bron: Belga