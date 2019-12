JURIDISCHE PROBLEMEN CARLOS GHOSN – Carlos Ghosn om Japans rechtssysteem gevlucht naar Libanon

Voormalig topman Carlos Ghosn van autobedrijven Nissan en Renault is uit Japan gevlucht en naar Libanon gegaan. Hij zegt in zijn verklaring dat hij niet is gevlucht voor het rechtssysteem, maar dat hij aan onrecht is ontsnapt.

“Het Japanse rechtssysteem heeft mij basis mensenrechten ontzegd. Het was een schaamteloze minachting voor de wettelijke verplichtingen die ze hebben”, aldus Ghosn. “Ik ben nu in Libanon en zal niet langer worden vastgehouden in het corrupte Japanse rechtssysteem. Ik kan eindelijk weer normaal communiceren met de media en kijk hiernaar uit.”

Ghosn zit al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. Als onderdeel van dat huisarrest mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw. In november kon hij haar zien in het bijzijn van een advocaat.

De voormalig topman van Renault en Nissan werd streng bewaakt. Ook was zijn paspoort afgepakt. Hoe hij het land heeft weten te ontvluchten, is niet bekend.

De gevallen automagnaat klaagt al langere tijd dat er sprake is van een complot tegen hem en zegt dat hij niets heeft misdaan.

Bron: Belga