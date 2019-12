JURIDISCHE PROBLEMEN CARLOS GHOSN - "Automagnaat Ghosn ondanks Japans huisarrest in Libanon"

Voormalig topman Carlos Ghosn van autobedrijven Nissan en Renault is ondanks zijn Japanse huisarrest naar Libanon gereisd. Dat bevestigen Libanese overheidsbronnen bij persbureau AFP. “Ghosn is geland in Beiroet”, aldus de bron. “Hoe hij uit Japan is vertrokken, is niet bekend.” “Ghosn wil niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, maar hij heeft geen vertrouwen in het Japanse rechtssysteem”, meldt een bron dicht bij Ghosn aan AFP. Het is nog steeds onduidelijk of hij het Aziatische land is ontvlucht, of dat hij mocht vertrekken. Volgens The Financial Times was het huisarrest van Ghosn recent opgeheven.

De advocaat van Ghosn was niet bereikbaar voor commentaar. Ook Nissan weigerde in te gaan op het vertrek van de voormalig topman.

Ghosn zit al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. Als onderdeel van dat huisarrest mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw. In november kon hij haar zien in het bijzijn van een advocaat.

De gevallen automagnaat klaagt al langere tijd dat er sprake is van een complot tegen hem en zegt dat hij niets heeft misdaan.

bron: Belga