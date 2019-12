Irakezen bestormen Amerikaanse ambassade in Bagdad na dodelijke luchtaanvallen

Honderden manifestanten hebben de Amerikaanse ambassade in Bagdad bestormd, nadat de VS dodelijke luchtaanvallen uitvoerden op een sjiitische militie. De ambassade werd geëvacueerd, aldus bronnen binnen het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persagentschap Reuters. De manifestanten woonden begrafenissen bij voor de 25 strijders van de Hasjd Shaabi-militie die zondag omkwamen bij de Amerikaanse luchtaanvallen. Ze trokken daarop naar de zwaarbewaakte Groene Zone, waarin zich verschillende ambassades en overheidsgebouwen bevinden en probeerden de ambassade binnen te gaan. Volgens verschillende media hebben ze omheining rond de ambassade afgebroken en konden ze het gebouw betreden. Het leger zet traangas in om de manifestanten uit elkaar te drijven.

De boze menigte riep slogans als “dood aan Amerika” en “neen, neen Amerika, neen, neen Trump” en verbrandde Amerikaanse vlaggen. Ze hingen volgens ooggetuigen ook vlaggen op van Hasjd Shaabi, gooiden met waterflessen en stenen en vernielden camera’s. Met graffiti schreven ze op de muren van het gebouw “gesloten in de naam van het verzet”

Volgens het Amerikaanse persbureau Associated Press zetten de manifestanten ook tentjes op bij de ambassade.

Het Amerikaanse leger zei zondag dat het “precisieaanvallen” had uitgevoerd in Syrië en Irak tegen de door Iran gesteunde groep Kataib Hezbollah, die ervan beschuldigd wordt achter een aanval eerder vorige week te zitten waarbij een Amerikaan om het leven kwam. De aanvallen waren gericht tegen vijf sites: drie in Irak en twee in Syrië, aldus het Pentagon.

Hasjd Shaabi liet maandag weten dat bij de bombardementen 25 leden van de groep omkwamen en 50 anderen gewond raakten.

De luchtaanvallen riskeren Irak nog meer nog meer in het conflict te zuigen tussen de VS en Iran, terwijl duizenden Irakezen al weken op straat komen, onder meer tegen de steun van milities als Kataib Hezbollah aan de Iraakse regering.

bron: Belga