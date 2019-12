Galapagos, Barco en Argenx waren sterren van de Bel20 in 2019

De biotechbedrijven hebben een goed jaar achter de rug op de beurs van Brussel, getuige daarvan Galapagos. Het aandeel van de Mechelse onderneming, die in juli een deal van 5 miljard dollar sloot, is de voorbije twaalf maanden meer dan verdubbeld (+131,5 procent). Daarmee was Galapagos de nummer één van de Bel20 vorig jaar. Ook een ander biotechbedrijf staat op het podium van de aandelen die er het meest op vooruit gingen. Het gaat om Argenx (+68,54 procent), dat in 2018 ook al 62,2 procent erbij deed. De tweede plaats op het podium was voor de Kortrijkse beeldvormingsgroep Barco, die zijn beurskoers met 121,44 procent zag stijgen.

Binnen de Bel20 zag biofarmabedrijf UCB zijn koers daarentegen nagenoeg onveranderd blijven (-0,56 procent). De mastodont van de Bel20, bierbrouwer AB InBev, kende een beter jaar 2019 (+26,01 procent) dan 2018 (-38 procent). Verzekeraar Ageas liet behalve aantrekkelijke dividenden ook een stevige koerswinst (+34,05 procent) optekenen vorig jaar, ver voor de andere financiële waarden in de Bel20: KBC (+18,31 procent) en ING (+13,58 procent).

De GBL-holding van wijlen Albert Frère hoeft zich evenmin te schamen, want haar jaar 2019 was met een stijging van 23,5 procent beter dan dat van de andere holdings in de index. Het aandeel Sofina (+16,16 procent) realiseerde evenwel ook al in 2018 (+26,4 procent) een stevige groei. AvH kende vorig jaar een ééncijferige groei (+5,99 procent).

Bij de industriële waarden was materiaaltechnologiegroep Umicore (+24,38 procent) bij de goed presterende aandelen, net als Aperam (+23,69 procent) en Solvay, dat er 18,3 procent bij deed.

Slechts twee aandelen sloten het beursjaar af in het rood. Het ging om Colruyt (-25,32 procent), dat er evenwel met 43,5 procent op vooruitgegaan was in 2018, en Telenet (-1,33 procent). Nochtans steeg het aandeel van concurrent Proximus met 8,04 procent.

