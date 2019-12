Bosbranden Australië – Twee vermiste personen zijn overleden

In de Australische staat New South Wales zijn twee vermiste personen dood teruggevonden. Dat meldt de minister-president van de staat, Gladys Berejiklian, op een persconferentie. Daarmee is de dodentol bij de bosbranden in het land opgelopen tot twaalf. “De politie heeft vandaag bevestigd dat twee vermiste personen zijn overleden in Cobargo (in het zuidoosten van New South Wales op ruim 500 kilometer van Sydney). Een derde persoon is nog vermist, ten westen van Narooma, en we maken ons zorgen over zijn veiligheid”, verklaarde Berejiklian.

Volgens de minister-president van Victoria Daniel Andrews zijn in zijn staat ook nog eens vier mensen vermist.

Eerder kwam nog een brandweerman om het leven toen een vuurtornado zijn brandweerwagen van 12 ton optilde.

De bosbranden woeden nu al sinds oktober in het zuidoosten van Australië. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest.

Bron: Belga