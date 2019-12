Vooral centrumsteden voelen staking bij De Lijn

De staking bij De Lijn is ook vandaag, net als gisteren, vooral voelbaar in de centrumsteden, met uitzondering van West-Vlaanderen en Limburg waar alle voertuigen volgens het boekje rijden. Dat meldt de openbaarvervoersmaatschappij.

“De toestand is in grote lijnen hetzelfde als vanmorgen, wel zijn er iets minder chauffeurs aan de slag in de loop van de dag”, aldus woordvoerster Inge Debruyne.

De staking is een initiatief van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Die heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot en met vrijdag 3 januari.

Antwerpen en Gent geraakt

In Antwerpen rijden slechts één op de drie stadslijnen. In Gent rijden alle hoofdlijnen, maar mogelijk aan een lagere frequentie. Een paar buslijnen (lijn 17 en 18) zijn weggevallen. Alle trams rijden er uit. In Vlaams-Brabant zijn in Leuven her en der ritten weggevallen.

Oudjaar

De feestbussen en -trams tijdens oudejaarsnacht zullen weinig tot geen hinder ondervinden, verwacht De Lijn. Enkel op het tramnet in Antwerpen kunnen enkele ritten wegvallen. In Gent zullen er ook geen stadslijnen rijden tussen ongeveer 20 à 21 uur en 23.15 uur, wanneer de feestbussen uitrijden. Ook morgen rijden de stadsbussen en -trams in Gent terug naar de stelplaats tussen 20 en 21 uur.