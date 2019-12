Linde Merckpoel: “Natuurlijk wil ik met hem oud worden, maar…”

Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel is erg gelukkig in haar relatie, maar ze weet als geen ander dat het leven onvoorspelbaar kan zijn. Dat geldt ook voor de liefde…

Twee jaar geleden brak Linde Merckpoel na een relatie van tien jaar met Gilles De Coster. Vorig jaar vond het 35-jarige StuBru-boegbeeld opnieuw de liefde, en tot op de dag van vandaag is ze nog steeds met hem samen.

Geen botsautoliefde meer

Toch heeft de breuk met Gilles haar op een bepaalde manier veranderd. “Die breuk heeft me wel voorzichtiger gemaakt. De zoete holderdebolder-verliefdheid, die zal ik nooit meer kennen. Ik geloofde erg in de symbiose. Mijn lief en ik, wij waren niet te ontwarren. Wel, dat bleek dus niet te werken. Ik heb er geen achterdocht aan overgehouden, wel een kleine reserve: ik zal me nooit meer in de grote, romantische botsautoliefde gooien. Ik heb nu al een hele tijd een nieuw lief, en ’t is een ongelofelijk lieve, tedere fucker. Natuurlijk wil ik met hem oud worden, maar ik zal dat nooit als een zekerheid verkondigen. Omdat ik nu weet hoe onvoorspelbaar een mensenleven is”, vertelt ze in Humo.

Alleen zijn

Eerder gaf Linde aan dat ze hard heeft afgezien van haar breuk met Gilles, vooral dan door het feit dat ze alleen kwam te staan. “Die situatie was totaal nieuw voor mij. Ik heb dat echt moeten léren, alleen zijn. Aanvankelijk was dat niet simpel, het was bij momenten zelfs gruwelijk hard. Maar als ik terugkijk op de voorbije maanden, moet ik zeggen dat ik het ook interessant vond. Ik heb veel over mezelf bijgeleerd”, klonk het destijds in Het Laatste Nieuws.