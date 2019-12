Is het SARS-virus terug?

In de Centraal-Chinese metropool Wuhan is een mysterieuze longziekte uitgebroken, waardoor al zeker 27 mensen besmet zijn. Volgens de Chinese media doet de atypische vorm van longontsteking denken aan SARS, het griepachtige virus waaraan vijftien jaar geleden honderden mensen stierven in China.

Volgens de Chinese staatskrant Renmin Ribao, die experts citeert, is de bron van de uitbraak nog niet gekend. Het zou kunnen gaan om het SARS-virus, “maar het is eerder waarschijnlijk dat het om een andere soort van ernstige longontsteking gaat”.

Quarantaine

De gezondheidscommissie van Wuhan stelt dat veel infecties kunnen teruggeleid worden naar een bezoek aan de Huanan-vismarkt in Wuhan. De zieken, van wie er zeven erg aan toe zijn, zijn in quarantaine geplaatst. De meeste patiënten hebben koorts, enkelen hebben ook ademhalingsproblemen. Experts zijn naar Wuhan gereisd om de zieken te onderzoeken.

Mens op mens

De patiënten krijgen voorlopig een behandeling voor een virale longontsteking. Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij de ziekte werd overgedragen van mens op mens. Toch herinnert het nieuws aan de SARS-pandemie (Severe Acute Respiratory Syndrome), die eind 2002 begon, en die beschouwd wordt als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd.

Hoesten en niezen

In China kwamen in 2003 349 mensen om, en in Hongkong nog eens 299. Door het internationaal reisverkeer verspreidde de ziekte zich snel, waardoor wereldwijd meer dan 8.000 mensen in 30 landen en zes continenten besmet raakten. Vermoed wordt dat het virus in China van dier op mens werd overgedragen, en zich verder onder de mensen verspreidde via hoesten en niezen. De ziekte was voor één patiënt op de tien dodelijk: volgens officiële gegevens kwamen wereldwijd 774 mensen om door SARS.

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de SARS-uitbraak in China in mei 2004 onder controle.