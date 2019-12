Dit is waarom vliegtuigstoelen veelal blauw kleuren

Wie op een vliegtuig stapt heeft een paar zekerheden: het eten is er niet fantastisch, de wc is te klein en de kans is groot dat de stoelen blauw kleuren. Maar waarom zijn de stoelen blauw?

Blauw is de meest praktische kleur. Het is minder lastig om blauwe zitjes proper te maken dan zitjes van een lichtere kleur. De kleur absorbeert – of maskeert – vlekken beter dan pakweg wit of rood.

Kalmerend effect

Een andere reden is dat veel mensen de kleur blauw associëren met een gevoel van kalmte en welzijn. Gezien veel passagiers te kampen hebben met vliegangst, is het kalmerend effect van blauw welgekomen.

Als laatste reden is er nog de marketing – en dan voornamelijk bij Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen. Verschillende grote maatschappijen in de VS opteren voor de kleur blauw in hun logo omdat de kleur – samen met rood – Amerika vertegenwoordigt. Ook staat de kleur voor vertrouwen; belangrijk wanneer je in handen bent van een piloot die aan 900 km/u door het luchtruim scheert.