Dit is het eerste beeld van de nieuwe wolf in ons land

De nieuwe wolf waarvan eerder deze maand al sporen werden gevonden, is gespot in Limburg en blijkt “een vrouwtje”. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Minister Demir postte op Facebook, samen met Natuur en Bos, het eerste beeld van de wolf, waarvan ook nieuwe pootafdrukken gevonden werden. Het beeld is afkomstig van een wildcamera en dateert van 30 december. “Specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bevestigen dat het om een vrouwelijke wolf gaat, dit op basis van de gestalte, de nieuwe pootafdrukken en de locatie”, zegt het kabinet-Demir in een persbericht.

August

Enkele weken geleden werden er al enkele pootafdrukken waargenomen in een natuurgebied in Oudsbergen. Toen werd al zo goed als zeker uitgesloten dat de pootafdrukken van August waren – die andere wolf, van wie het leefgebied in de buurt ligt.

Nu bevestigd is dat het om een wolvin gaat, waarvoor Demir overigens de naam Noëlla suggereert, is het niet uitgesloten dat ze zich in het leefgebied van August gaat vestigen en dat de twee interactie zullen hebben. “Zo zou een nieuwe kans kunnen ontstaan op kleine welpjes in Limburg. Met de paartijd vlak voor de deur, in februari, is dat niet uitgesloten.”

Veiligheidsmaatregelen

De minister grijpt de gelegenheid aan om veehouders nogmaals te vragen om preventieve maatregelen te nemen om hun vee te beschermen, en roept iedereen in Vlaanderen op om deze beschermde diersoort geen kwaad aan te doen. “Samenleven met de wolf is uitdagend, maar we moeten die uitdaging aangaan”, aldus Demir.