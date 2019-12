“De zelfrijdende auto komt er nooit”

Lekker de krant lezen of een uurtje extra werken, de voordelen van een zelfrijdende auto lijken groot, toch komt er in de praktijk nog niet veel van terecht. Niet alleen, omdat het technologisch nog steeds een uitdaging is, maar ook omdat mensen niet snel voldoende vertrouwen hebben in een robot.

“De revolutie van de chauffeurloze auto gebeurt niet”, is dan ook de stellige overtuiging van Carlo van de Weijer, expert slimme mobiliteit aan de TU Eindhoven. “De robotauto is een oplossing voor een niet bestaand probleem”, zegt hij in het Nederlandse Volkskrant. En hij is niet de enige. Steeds meer wetenschappers denken dat het nog lang gaat duren voordat auto’s echt zelfstandig kunnen rijden. Het is namelijk veel complexer dan een aantal jaar geleden werd gedacht.

Privéruimte

Ander punt is dat je een zelfrijdende auto heel goed kunt delen met anderen, maar veel mensen willen dat helemaal niet, zegt Van de Weijer. “De meesten willen liefst een eigen auto, omdat een auto privéruimte is.’ Vergelijk het met je toilet. Die wordt net als de auto ook 95 procent van de tijd niet gebruikt, maar je wilt erbij als je moet en je wilt daar liever geen sporen van anderen ruiken, hoogstens die van je familie. Net als bij je auto.”

Techniek

Experimenten van Audi en Volvo hebben laten zien dat de zelfrijdende auto nog ver weg is. Zo kon de Audi A8 alleen in de file autonoom rijden en niet harder dan 60. Dat is behoorlijk beperkt. Bovendien: die auto is er nog steeds niet. “De techniek kan het misschien al voor 99,9 procent zelf af”, aldus Bert van Wee, hoogleraar mobiliteitsbeleid aan de TU Delft . “Maar er zijn veel meer negens achter de komma nodig, omdat het aantal ongevallen anders onacceptabel hoog is.”