Van der Poel pakt met ruim overwicht eerste zege in Sylvestercross

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag de Ethias Cross in Bredene, de zesde manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander hield in de Sylvestercross op de Grasduinen Tim Merlier en Gianni Vermeersch ruim achter zich. Het is voor Van der Poel de eerste zege uit zijn loopbaan in Bredene. Van der Poel had aan Merlier een lastige klant, maar na vijf van de acht rondes vond de wereldkampioen het dan toch welletjes. De Nederlander profiteerde van een minder moment van Merlier en was er meteen vandoor. Van der Poel was niet meer te houden en diepte de kloof op zijn Belgische achtervolger alsmaar uit. Merlier eindigde uiteindelijk als tweede, op meer dan een minuut. Gianni Vermeersch werd derde.

De zevende manche volgt woensdag 5 februari in Maldegem, waarna op zondag 16 februari het doek valt in het Nederlandse Hulst.

Bron: Belga