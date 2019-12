Superprestige Diegem – Van der Poel zet zes op een rij neer in Diegem: “Met jeugdreeksen erbij al tien keer”

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) was zondagavond nog maar eens oppermachtig in Diegem en zo won de Nederlander er voor het zesde jaar op rij. “Met de jeugdreeksen erbij zit ik hier zelfs al aan tien zeges”, vertelde de regerende wereldkampioen achteraf. “Ik had nochtans niet de beste dag vandaag. Deze overwinning pakte ik louter op karakter. Ik heb moeten doorgeven tot het einde. Natuurlijk heb ik al wat ervaring met het parcours in Diegem waardoor ik wist waar de cruciale punten zich bevonden. Iedereen weet dat een goed gevoel heel belangrijk is voor mij. En vandaag had ik opnieuw het gevoel dat het vorig jaar allemaal net iets vlotter liep. Ondanks alles kan ik wel winnen.”

Mathieu van der Poel won voor de zesde opeenvolgende keer bij de profs in Diegem, zijn vijftiende zege van het seizoen. “Deze omloop ligt me nu eenmaal goed. Het is ook allemaal heel speciaal omdat de cross onder kunstlicht gereden wordt. Ik vind ook dat de sfeer rond de kerst- en nieuwjaarsperiode altijd heel tof is op de cross. Vandaar dat ik morgen/maandag ook nog eens Bredene toevoeg aan mijn programma. En dan volgt op nieuwjaarsdag de wedstrijd in Baal. Vieren zit er dus niet echt in, maar dat neem ik er gerust bij.”

Bron: Belga