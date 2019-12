Sanne Cant wint na lange solo Ethias Cross Bredene

Sanne Cant (Iko-Crelan) heeft de Ethias Cross in Bredene naar haar hand gezet. De 29-jarige wereldkampioene haalde het na een solo die ze reeds in de tweede van vijf ronden opzette. De Britse Anna Kay werd tweede voor de Amerikaanse Rebecca Fahringer. De Nederlandse Geerte Hoeke finishte als vierde. Loes Sels legde beslag op de 5e plaats. Het was Bethany Crumpton die als eerste de modder van Bredene indook. Achter de Britse volgden onder andere de Française Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en de Nederlandse Geerte Hoeke. Sanne Cant reed als zesde rond maar maakte meteen een sprong naar voor. Bij het ingaan van de tweede ronde nam de wereldkampioene de Britse Anna Kay mee op sleeptouw. De Amerikaanse Rebecca Fahringer volgde als derde op 4 seconden. Daarna kregen we twee duo’s. Een eerste werd gevormd door Marion Norbert Riberolle met Loes Sels. Een tweede duo werd gevormd door Alicia Franck met Geerte Hoeke.

Sanne Cant ontdeed zich al snel van Fahringer waardoor de wereldkampioene, bij haar eerste deelname in Bredene, meteen aan een solo begon. Met nog twee ronden voor de boeg had Fahringer het gezelschap gekregen van Anna Kay. Zij volgden op 25 seconden van Cant. Daarna kwamen Marion Norbert Riberolle, Geerte Hoeke en Loes Sels aangevlamd. Sanne Cant leek dus, na haar overwinning in Sint-Niklaas, op weg naar haar tweede zege van het seizoen. Enkel de strijd voor de dichtste ereplaats leverde zo nog enige spanning op.

Bij het ingaan van de slotronde had Anna Kay zich ontdaan van Rebecca Fahringer. De strijd voor de vierde plaats werd er een tussen Sels, Hoeke en Riberolle. Cant kwam niet meer in de problemen en haalde het zo na een lange solo.

bron: Belga