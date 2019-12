Onbekenden stelen assen van gestorven zoon uit huurwagen in Cyprus

Op het toeristische eiland Cyprus is een Pools echtpaar opgeschrikt toen de assen van hun overleden zoon gestolen waren. Onbekenden hadden ingebroken in de huurwagen van het paar en namen verschillende spullen mee, waaronder de urne. “Je mag alles houden, maar geef gewoon onze zoon terug.” Met deze boodschap richtte het Poolse echtpaar, dat in Zweden woont, zich tot de dader via persagentschap CNA. Hun zoon was vijf maanden geleden gestorven.

De daders dropten uiteindelijk de urne langs de kant van een snelweg die de havenstad Limasol verbindt met hoofdstad Nicosia. Het was de politie die de urne zondag terugvond.

De familie van de overleden jongeman wilde zijn assen op het strand uitstrooien in de zee, verklaarde de moeder.

Naast de urne stalen de dieven ook twee zakken en 200 euro uit de auto, laat de politie nog weten. De inbraak gebeurde vrijdag in Limasol.

