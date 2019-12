Jonathan Legear zet carrière voort bij amateurclub Wezet

Jonathan Legear keert na een avontuur in Turkije terug naar ons land en zet zijn carrière voort bij Wezet uit de eerste amateurklasse, zo bevestigde de club vandaag een bericht van de krant La Meuse op haar Facebook-pagina. Volgens de krant ondertekent de 32-jarige winger er een contract voor anderhalf seizoen. De voormalige Rode Duivel zat al sinds medio deze maand zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Adana Demirspor werd ontbonden. Legear was er nochtans maar sinds januari dit jaar aan de slag en had er nog een overeenkomst tot eind dit seizoen. Voordien lag de Luikenaar anderhalf jaar bij Sint-Truiden onder contract. Onder Marc Brys kwam hij er echter amper aan spelen toe.

Jonathan Legear debuteerde in 2004 als prof bij Anderlecht. Hij speelde in België ook voor KV Mechelen en Standard. In het buitenland droeg Legear, die twee caps achter zijn naam heeft (in 2010), het shirt van het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool. Bij Wezet vindt hij José Riga terug als coach. Het duo werkte eerder al samen bij Blackpool en Standard.

Bron: Belga