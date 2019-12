Honderdduizenden Australiërs vragen om vuurwerk in Sydney af te gelasten

Honderdduizenden mensen vragen met een petitie om het eindejaarsvuurwerk in Sydney af te gelasten nu in Australië zeer zware bosbranden woeden. Minister-president van de staat New South Wales Gladys Berejiklian en de autoriteiten van Sydney hebben laten weten het vuurwerk te laten doorgaan zolang de autoriteiten dat veilig achten. Viceminister-president van NSW John Barilaro heeft dan weer opgeroepen om het vuurwerk te annuleren. Het vuurwerk in Sydney is wereldberoemd en lokt jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. Vorig jaar gaf de stad ongeveer 5,8 miljoen Australische dollar (3,6 miljoen euro) uit aan de vuurwerkshow aan de Opera House en de Harbour Bridge, terwijl het spektakel zorgt voor 130 miljoen dollar (81 miljoen euro) aan inkomsten.

De Australische hoofdstad Canberra heeft ondertussen wel beslist om dinsdagnacht geen vuurwerk af te schieten, net als enkele kleinere steden in New South Wales en verschillende buitenwijken van Sydney.

In Sydney zelf gaat het vuurwerk voorlopig wel door, al hebben ondertussen al bijna 274.000 mensen een petitie getekend om dat tegen te gaan. “2019 was een catastrofaal jaar in Australië door overstromingen en branden. Geef het geld dat we uitgeven aan vuurwerk aan getroffen landbouwers, de brandweer en organisaties die dieren helpen”, aldus de initiatiefnemers. Viceminister-president John Barilaro noemt het afgelasten van het vuurwerk eveneens een “simpele beslissing”. “Het risico is te hoog en we moeten onze uitgeputte vrijwillige brandweerlieden respecteren. Landelijke gebieden hebben het vuurwerk geannuleerd, dus laat ons geen twee klassen van mensen creëren. We zitten allemaal samen in deze crisis”, zei hij. De temperaturen in New South Wales kunnen dinsdag oplopen tot meer dan 40 graden en er wordt ook hevige wind verwacht.

Ondertussen zijn in de staat Victoria tienduizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd in de toeristische regio East Gippsland. De autoriteiten vrezen dat de branden die daar woeden het verkeer op de laatste nog toegankelijke weg onmogelijk zullen maken.

De branden in Australië woeden al sinds oktober en sindsdien is alleen al in New South Wales een gebied zo groot als België afgebrand. Bijna 1.000 huizen zijn al verwoest door het vuur en duizenden dieren overleefden de branden niet. In de staat zijn nog steeds een honderdtal branden actief, waarvan er meer dan 40 nog niet onder controle zijn.

