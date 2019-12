Franstalige partijen bereid tot staatshervorming in 2024

De nieuwe voorzitters van de Franstalige partijen zijn bereid tot een staatshervorming in 2024. Dat bericht Le Soir. PS, MR, Ecolo, cdH en DéFI staan open voor een hervorming op die termijn, zoals gevraagd door de meeste Vlaamse partijen. Sommigen aan Franstalige zijde benadrukken evenwel dat zo’n staatshervorming niet noodzakelijkerwijs een versterking van de regio’s betekent, maar evengoed synoniem kan zijn van herfederalisering. Paul Magnette (PS) zegt “ja” als het aankomt op een staatshervorming in 2024, “maar die mag niet enkel gaan over de verdeling van bevoegdheden, maar ook over een verbetering van het functioneren van de federale staat, en van de democratie”.

De Franstalige liberalen zijn “niet gekant tegen een staatshervorming in 2024 of op een ander moment”, maar “ik verkies te praten over een modernisering van de staat”, benadrukt Georges-Louis Bouchez (MR), tevens federaal informateur. “De staat hervormen of moderniseren, dat wil niet zeggen dat we nog meer gaan regionaliseren. Regionalisering heeft de burger weinig opgeleverd inzake efficiëntie.”

“De vraag die men zich vandaag moet stellen, is die van efficiëntie”, meent ook Rajae Maouane van Ecolo. Zij vindt dat een “hervorming van het democratische functioneren nodig is” en zegt dat we “klaar moeten zijn” voor een staatshervorming in 2024. “Maar die beschouwen als het resultaat van twee kampen, dat zal de mensen nog verder tegen elkaar opzetten, en wij hebben genoeg van deze confrontatie.”

Maxime Prévot (cdH) is voorstander van een staatshervorming. “In plaats van opnieuw een reeds (door Vlaanderen, nvdr.) geplande afspraak te ondergaan, moeten we van deze nieuwe generatie van partijvoorzitters profiteren om te praten en ook ons lastenboek voor te bereiden. Niet binnen een vijandige benadering van wie ook, maar binnen een demarche waarbij de staat efficiënter gemaakt wordt om die te behouden.” Hij voegt er wel aan toe dat er “elementen zijn die verder geregionaliseerd moeten worden en andere die beter geherfederaliseerd worden”.

François De Smet, voorzitter van DéFI, is overtuigd van de noodzaak van een staatshervorming in 2024 en stelde die ook zelf voor tijdens de campagne. Maar die hervorming “moet de eerste van een nieuwe generatie zijn: niet langer gebaseerd op identiteit, zoals de zesde staatshervorming”.

