Eden Hazard kroont zich opnieuw tot Devil of the Year

Eden Hazard mag zich voor het derde jaar op rij ‘Devil of the Year’ noemen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB laten weten. De Belgische captain volgt op de erelijst zichzelf op en was ook al het jaar voordien de beste. Fans konden de voorbije dagen op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. Alle spelers die de voorbije twaalf maanden tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez behoorden, kwamen in aanmerking.

De Duivels plaatsten zich met een perfect rapport van dertig punten uit tien wedstrijden voor het EK van volgend jaar. Met vijf doelpunten en zeven assists (in acht partijen) eiste Hazard meermaals een hoofdrol op.

bron: Belga