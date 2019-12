BinckBank Tour 2020 start in het Friese Dokkum

De zestiende editie van de BinckBank Tour (WorldTour) start op 31 augustus 2020 in het Friese Dokkum, in het noorden van Nederland. De stad zal het toneel zijn van zowel de start als de aankomst van de eerste rit en van de ploegenpresentatie op zondagavond, zo maakte de organisatie bekend. De eerste rit van de enige meerdaagse UCI WorldTour-wedstrijd van Nederland en België zal ongeveer 170 km lang zijn. “Wij zien de BinckBank Tour als een mooie gelegenheid om Fryslân als sport- en fietsprovincie te promoten”, reageert gedeputeerde Sander de Rouwe. “We kijken wederom uit naar de komst van het profpeloton, ditmaal op Noordoost Friese wegen.”

Burgemeester Hayo Apotheker rekent erop dat het evenement duizenden bezoekers naar de meest noordelijke stad van de Elfstedentocht trekt. Ook langs de route verwacht hij vele enthousiaste sportliefhebbers. “Ook dat weekend zal het bruisen in Dokkum en de rest van Noordoost Fryslân.”

“De BinckBank Tour is al meermaals in Friesland gestart”, aldus koersdirecteur Rob Discart. “We zijn er steeds hartelijk onthaald, zowel door de gemeenten als door het publiek. De Friesen hebben al vaker laten zien dat ze niet alleen schaats-, maar ook wielerliefhebbers zijn. In combinatie met de andere activiteiten dat weekend in Dokkum, belooft de Grand Départ een groot wielerfeest te worden.”

De BinckBank Tour zakt in de dagen daarna via het midden en het zuiden van Nederland naar België af. Op zondag 6 september eindigt de 16e editie. Dit jaar ging de eindzege naar Laurens De Plus, voor Oliver Naesen, Tim Wellens en Greg Van Avermaet.

Bron: Belga