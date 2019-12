Belgen in het buitenland – Kevin De Bruyne scoort en laat scoren bij Manchester City

Manchester City, met Kevin De Bruyne, heeft zondag op de twintigste speeldag in de Premier League Sheffield United opzijgezet in het Etihad Stadium met 2-0. Het was de eerste nederlaag buitenshuis dit seizoen voor de seizoensrevelatie en promovendus. De Bruyne speelde de hele wedstrijd en had, met een assist en een doelpunt, een voet in elke treffer. Na een halfuur leek Mousset de uitploeg op voorsprong te zetten. Na de tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Een kwartier later kreeg diezelfde Mousset nogmaals de kans om The Blades op voorsprong te zetten, maar deze keer besloot hij naast. Bij de thuisploeg waren er amper kansen te noteren in een eerste helft om snel te vergeten.

De tweede helft begon beter voor The Citizens. Na balverlies op het middenveld speelde Kevin De Bruyne direct diep voor Sergio Agüero (53.), die heerlijk afwerkte. Assist nummer twaalf voor ‘KDB’. Tien minuten voor tijd verzekerde De Bruyne de overwinning. Na een langgerekte één-twee met Mahrez, verschalkte de Rode Duivel Henderson met een trap in de korte hoek.

Dankzij deze overwinning, nummer honderd voor Pep Guardiola in de Premier League, blijft Man City met 41 punten in het zog van Leicester City, dat met 42 punten op de tweede plaats kampeert. Sheffield United staat achtste.

Bron: Belga