Beke beveelt nieuw advies over screening SMA

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vraagt een nieuw advies over de screening van SMA via de hielprik. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. Tot nu toe werd die bij baby’s afgehouden. Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame genetische spierziekte die bij baby’s opgespoord kan worden via de zogenaamde hielprik. In Wallonië gebeurt dat, maar in Vlaanderen niet.

Minister Beke laat nu weten dat hij hierover een nieuw advies vraagt aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek, een groep onafhankelijke deskundigen. Zijn voorganger en partijgenoot Jo Vandeurzen weigerde vorig jaar mee te stappen in een nagenoeg kosteloos proefproject rond SMA-screening in Wallonië, en ook Beke hield tot nu toe de boot wat af.

“In het verleden is geoordeeld dat de voorwaarden om ook te screenen op SMA nog niet vervuld waren. De medische wetenschap evolueert echter razendsnel, en het lijkt me aangewezen onze visie te toetsen aan de meest recente inzichten”, stelt Beke nu.

bron: Belga