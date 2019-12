Raapstelen zijn de laatste foodtrend

Er zijn zo van die dingen die je tijdens het koken standaard weggooit. Wortelschillen, pompoenzaden, raapstelen… Nochtans kan je veel van dat ‘afval’ gewoon gebruiken tijdens het koken. Toegegeven, we hadden er zelf niet aan gedacht, maar volgens de Mail on Sunday zijn raapstelen de nieuwste foodtrend.

Net zoals het loof van een bos wortelen, gooi je de groene uiteindes van rapen waarschijnlijk meteen op de composthoop. Stop! Als we de beroemde chef-kok Giorgio Locatelli mogen geloven, zijn die onooglijke bladeren eigenlijk een ware delicatesse.

Cime di rapa

In het Italiaans heten ze ‘cime di rapa’ en heel wat luxueuze Britse warenhuisketens verkopen raapstelen tegenwoordig voor 10 pond. Schandalig veel als je je bedenkt dat je ze niet lang geleden nog gewoon in de vuilnisbak kieperde. Chefs gebruiken de groente al langer, maar het is pas sinds kort dat ook de gewone hobbykok zich aan de groene stelen waagt. Van oudsher worden ze nochtans gebruikt in onder meer de Italiaanse, Koreaanse en Spaanse keuken, maar dat zijn we in de loop der jaren wat vergeten.

“‘Cime di rapa’ heeft een licht bittere smaak, is makkelijk klaar te maken en bovendien erg breed inzetbaar”, aldus Girogio Locatelli aan de Mail on Sunday. Je kan ze onder andere gebruiken ter vervanging van spinazie, om pesto van te maken of nog als gestoomde groente als bijgerecht bij een vis- of vleesmaaltijd. De moeite waard om eens te proberen, zeker als je zelf raapjes in de tuin hebt staan en het groen steevast weggooit.