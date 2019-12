Kijk door de ogen van een goudvis dankzij nieuwe software

Heb je je ooit afgevraagd hoe je huisdier de wereld rondom ons waarneemt? Dankzij een nieuw computerprogramma van de universiteiten van Queensland en Exeter (VK) kan iedereen door de ogen van een goudvis, hond, hert of elk ander dier kijken.

Met het computerprogramma “Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA)” kan iedereen de wereld waarnemen door de ogen van een ander dier. De ontwikkeling van het programma staat beschreven in het vaktijdschrift Methods in Ecology and Evolution.

Mensen hebben drie soorten kegeltjes (lichtgevoelige cellen) in hun ogen. Daarmee kunnen ze drie golflengtes van licht waarnemen. Een exotische diersoort zoals een bidsprinkhaankreeft heeft maar liefst 16 soorten kegeltjes. Zij kunnen kleuren waarnemen die je normaal nooit zou kunnen zien.

Simulatie

QCPA brengt daar verandering in. De software werkt zowel op een computer als op een smartphone. “Het programma laat toe om het gezichtsvermogen van andere dieren te simuleren”, zegt bioloog Cedric van der Berg in een video van de Universiteit van Queensland. Gebruikers van het programma kunnen een foto in het programma laden en laten omvormen tot het beeld dat een bepaald dier waarneemt. Het programma is gratis te downloaden op empiricalimaging.com.