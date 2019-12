Bekende rapper laat per ongeluk iets te veel zien op vakantiefoto

De Franse rapper JoeyStarr heeft zich zonder het te beseffen blootgegeven aan de hele wereld. Hij plaatste een foto van het uitzicht vanuit zijn hotel op Instagram, al hield hij geen rekening met de weerspiegeling…

JoeyStarr, oftewel Didier Morville, vertoeft momenteel in Dubai. Afgelopen zaterdag maakte het 52-jarige lid van de rapgroep Suprême NTM een foto vanuit zijn kamer in hotel Sofitel.

“Grote jongen”

Het uitzicht was immers prachtig, dus dat was een kiekje waard, al had hij op dat moment geen kleren aan en vergat hij dat glas weleens durft te weerspiegelen. Resultaat? Meer vlees dan gebouwen op de foto.

Zijn foto lokte heel wat reacties uit. “Niet erg slim”, “Is hij nu helemaal gek geworden?”, en “Grote jongen”, klinkt het onder meer.

Beroemd en berucht

JoeyStarr is geen onbeschreven blad. Hij kwam in het verleden meermaals in aanraking met het gerecht door onder meer beledigende teksten en de mishandeling van zijn ex-vriendin.

Hieronder de gecensureerde versie van de bewuste foto. Het originele kiekje kan je HIER bekijken.