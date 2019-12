Weerbericht – Zonnig afscheid van 2019

Het wordt mooi weer de laatste dagen van het jaar. Dat begint zondagnamiddag al met rustig en zonnig weer, met af en toe enkele hoge of middelhoge wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 4 tot 7 graden, zegt het KMI. De wind waait zwak uit zuid, in de kuststreek en op de Ardense hoogvlakten soms matig. Zondagavond en -nacht wordt het rustig en helder met aanvankelijk nog enkele hoge wolkensluiers. De temperaturen dalen naar waarden rond het vriespunt, en plaatselijk ­4 graden in de Ardense valleien. De wind waait zwak tot soms matig uit zuid tot zuidwest.

Maandag wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tussen 5 en 9 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Maandagnacht wordt het helder met op het einde van de nacht geleidelijk enkele hoge wolkensluiers en temperaturen rond 0 graden, met opnieuw plaatselijk 4 graden in de Ardense valleien.

Dinsdagvoormiddag is het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag wordt het licht bewolkt tot helder, maar wel meer wolkenvelden in het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen en later uit oost.

Woensdag is het meestal zonnig. Het blijft droog. Er is wel kans op lokale mist. Na een koude ochtend met algemene nachtvorst, klimmen de temperaturen overdag tussen 3 en 6 graden. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidoost.

Donderdag is het zwaarbewolkt in het noorden van Samber en Maas maar blijft het droog. In Ardennen blijft het vrij zonnig. Maxima tussen 3 en 8 graden. De wind waait matig uit zuidzuidwest.

Vrijdag trekt een regenzone vanaf de Noordzee over ons land. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum van het land bij een matige wind uit zuidwest ruimend naar noordwest.

Zaterdag is het licht wisselvallig met kans op enkele buitjes, met een winters karakter in Hoog­ België. Maxima rond 5 graden in het centrum van het land.

Zondag is het gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen rond 4 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak uit oost tot noordoost.

bron: Belga