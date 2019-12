Vijf gewonden bij steekpartij in huis van rabbijn in buurt van New York

In het huis van een rabbijn in een buitenwijk van New York zijn zaterdagavond lokale tijd vijf mensen neergestoken. Dat melden lokale media. De dader zou al gevat zijn. Het incident vond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes.

De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht. Hij zou later in de wijk Harlem opgepakt zijn.

Volgens de joodse vereniging OJPAC zijn de vijf slachtoffers allemaal chassidische joden. Ze zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Nog volgens de organisatie verkeren twee van de gewonden in kritieke toestand.

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, sprak van een “verwerpelijke en laffe daad”. Hij laat de zaak onderzoeken door de “task force haatmisdrijven”.

Er zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen van kracht in New York City na een reeks aanvallen op joodse mensen. Burgemeester Bill de Blasio zegt op Twitter dat extra politieagenten worden ingezet in drie buurten waar veel joden wonen.

Bron: Belga