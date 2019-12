Vierschansentournee – Titelverdediger Kobayashi start Vierschansentournee met zege in Oberstdorf

De Japanse titelverdediger Ryoyu Kobayashi heeft zondagavond in het Duitse Oberstdorf de openingsmanche van de 68e editie van de Vierschansentournee gewonnen. Voor de ogen van 25.500 toeschouwers leverden sprongen van 138 en 134 meter de 23-jarige Wereldbekerleider 305,1 punten op en daarmee haalde hij het van de Duitser Karl Geiger (295,9) en de Pool Dawid Kubacki (294,7 ptn). De Oostenrijker Stefan Kraft, winnaar van de Vierschansentournee in 2015, werd vierde. De Poolse drievoudige olympische kampioen Kamil Stoch kwam niet verder dan de negentiende plaats. Hij won de Vierschansentournee in 2017 en 2018.

De tweede wedstrijd vindt traditioneel plaats op nieuwsjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen. Nadien staan Innsbruck en Bischofshofen nog op het programma.

bron: Belga