Van den Bergh strandt in kwartfinales op WK darts

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op het wereldkampionschap Darts (PDC/2.5 miljoen pond). In het Londense Alexandra Palace moest hij met 5-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Nathan Aspinall. Van den Bergh nam met 3-0 winst de eerste set voor zijn rekening. Ondanks drie 180 maximum worpen en een 11-darter was het Aspinall die gelijk stelde. ‘Dancing Dimi’ pakte in set drie de eerste leg maar liet het vervolgens afweten waar de 28-jarige uit Stockport van profiteerde en de set met 3-1 won. Van den Bergh nam in de vierde set een 2-0 voorsprong, maar na enkele gemiste dubbels pakte Aspinall, de regerende UK Champion, alsnog de set voor een 3-1 voorsprong.

Ook in set vijf leek Van den Bergh, de tweevoudige jeugdwereldkampioen, naar setwinst af te stevenen. Bij een 2-1 voorsprong werd het andermaal wisselvalligheid troef en kwam Aspinall op een set van de halve finales. Aspinall liet het in set zes ook afweten waardoor de 25-jarige Antwerpenaar zijn achterstand kon herleiden tot twee sets. Onze landgenoot prikte in set zeven uitworpen weg van 79, 80 en 70 weg voor 3-1 setwinst, waarna hij met uitworpen van 76 en 76 in set acht een 2-0 voorsprong nam. Aspinall, die vorig jaar ook al in de halve finales stond, vond echter terug zijn beste darts en pakte de drie volgende legs voor een 5-3 overwinning. .

Aspinall wierp een gemiddelde van 95.31 per drie darts tegen 91.12 voor Van den Bergh. Onze landgenoot was met een checkout gemiddelde van 36.96% net iets beter dan de Engelsman 36.76%. Van den Bergh wierp dertien 180 maximum worpen, Aspinall elf.

Uitslag kwartfinale:

Nathan Aspinall (Eng/12) – Dimitri Van den Bergh (Bel/29) 5-3

0-3, 3-1, 3-1, 3-2, 3-2, 2-3, 1-3, 3-2.

bron: Belga