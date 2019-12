Uitwisseling van gevangenen in Oekraïne is gestart

De Oekraïense autoriteiten en de pro-Russissche separatisten in het oosten van Oekraïne zijn gestart met het uitwisselen van tientallen gevangenen. Dat heeft de zelfverklaarde republiek Donetsk gemeld. Op beelden die vrijgegeven werden, is te zien hoe twee bussen van de separatisten toekomen op een terrein nabij Odradivka, in de door Kiev gecontroleerde zone, zo’n 10 kilometer verwijderd van de grens. Het is volgens journalisten ter plaatse niet mogelijk de identiteit of aantal te achterhalen van de vrijgelaten gevangenen. Maar volgens de laatste berichten zouden een honderdtal gevangenen uitgewisseld worden. Gisteren was er sprake van dat 87 gevangenen worden overgeleverd aan Donetsk en Loegansk en worden er 55 gevangenen overgedragen aan Kiev.

Volgens niet-bevestigde berichten van Oekraïense media zouden de separatisten ook opgesloten activisten en journalisten vrijlaten.

Kiev en Donetsk bereikten een akkoord over de uitwisseling van gevangenen. De gevangenenruil werd al voorbereid sinds de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski begin december een akkoord bereikten over het conflict in het oosten van Oekraïne. Dat conflict sleept aan sinds 2014 en heeft het leven gekost aan meer dan 13.000 mensen. In september wisselden Kiev en Moskou ook al 70 gevangenen uit, onder wie symbolische figuren zoals de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov.

