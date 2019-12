Superprestige Diegem – Michael Vanthourenhout blij met nieuwe podiumplaats: “Aan Van der Poel is niets te doen”

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) kon, na de Koppenbergcross van 1 november, zondagavond in Diegem nog eens een podiumplaats behalen. Tijdens de zesde manche van de Superprestige moest hij enkel Mathieu van der Poel en zijn teamgenoot Eli Iserbyt laten voorgaan. “We hebben met de ploeg goed gewerkt, maar aan Mathieu van der Poel was weer niets te doen. Net op het moment dat we een groepje vormden, waar we met drie man van de ploeg deel van uitmaakten, demarreerde hij. Meteen was de kloof te groot om nog te overbruggen. In volle finale reed Eli Iserbyt dan nog van me weg. Ook hij was te snel voor mij”, vertelde Michael Vanthourenhout.

Uit de reactie van Eli Iserbyt na de cross blijkt toch dat er iets rammelt in de ploeg. “Daar heb ik geen weet van. Ik heb niets speciaals gezien. Ik denk dat Laurens Sweeck vol ging voor de punten omdat Toon Aerts niet aan de start verscheen. En ook Eli Iserbyt zal daaraan wel gedacht hebben. Ikzelf heb met dat klassement niets meer te maken. Mijn achterstand is immers veel te groot.”

bron: Belga