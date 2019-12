Superprestige Diegem – Eli Iserbyt niet tevreden met manier van koersen: “Ik weet waar het fout liep”

Eli Iserbyt kreeg voor de aanvang van de avondcross in Diegem goed nieuws te horen. Het contract bij zijn huidig team Pauwels Sauzen-Bingoal werd immers opengebroken tot eind 2024. De West-Vlaming zit dus nog een tijdje goed in het kamp van manager Jurgen Mettepenningen. Al rammelt het wel in de ploeg. Na de cross hekelde Eli Iserbyt immers, zonder in detail te treden, de manier van koersen in zijn team.

“Ik weet waar het fout liep, maar ik ga niet zeggen hoe of waar”, bleef Iserbyt, de nummer twee in Diegem, op de vlakte. “Op de schuine kant ontstond er een kloofje. Ik voelde me heel goed en volgens mij kon ik dat gat naar Mathieu van der Poel wel dichtrijden. Maar ik wil daar niet dieper op ingaan. Iedereen heeft het erover dat ik met Michael Vanthourenhout problemen zou hebben. Wel, dat is niet zo. Ik kan het met hem heel goed vinden. Ik wou hem zelfs nog iets langer meenemen in Diegem. Hij heeft in de vorige crossen ook al veel voor mij gedaan.”

Dan moet er een kink in de kabel zijn met Laurens Sweeck, de andere kopman binnen Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik wil daar niets over zeggen. Ik ben blij dat Michael Vanthourenhout derde is. Laat ik het daarbij houden”, stelde Iserbyt.

De West-Vlaming staat er opnieuw, na een ietwat mindere periode. In Diegem reed hij de voormalige wereldkampioen bij de beloften naar een knappe tweede plaats, op negen seconden van het fenomeen Mathieu van der Poel. “Dat is ook zo. Het is niet echt mijn ding om een lange slechte periode te hebben. Dat is nu niet anders. In Overijse, Namen en Heusden-Zolder was het misschien iets minder. Ik heb nu wel een goed gevoel. Er breken twee heel belangrijke maanden aan.”

