Superprestige Diegem – Annemarie Worst sprint naar de zege in Diegem

Annemarie Worst (777) heeft zondagavond de Superprestigecross in Diegem bij de vrouwen elite gewonnen. De 24-jarige Nederlandse haalde het na een sprint met twee van Ceylin del Carmen Alvarado. Yara Kastelijn maakte het volledige Nederlandse podium vol. Ook de plaatsen vier en vijf waren voor onze noorderburen. Daarvoor tekenden respectievelijk Inge van der Heijden en Puck Pieterse. Sanne Cant werd achtste en beste Belgische. Ceylin del Carmen Alvarado blijft het klassement van dit regelmatigheidscriterium aanvoeren. Dit met 81 punten. Yara Kastelijn volgt op 5 punten, Annemarie Worst totaliseert 65 punten. Sanne Cant staat op plaats vijf met 61 punten.

Niet minder dan 91 vrouwen namen de start in Diegem. Alvardo zette zich al snel op kop van de wedstrijd, gevolgd door onder meer Annemarie Worst, Maghalie Rochette, Sanne Cant en Maud Kaptheijns. Eva Lechner sloeg op een schuine kant tegen de vlakte en nam onder meer Katherine Compton mee. Voorin troepten Ceylin del Carmen Alvarado, Worst en Kastelijn samen. Wat verderop volgden wereldkampioene Cant met Inge van der Heyden en Maghalie Rochette.

Net na het ingaan van de tweede ronde versnelde Alvarado. Niet voor lang evenwel want ook Worst en Kastelijn sloten bij haar aan. Net als Shirin van Anrooij die plots voorin was komen opdagen. Halfcross kregen we zo vier leidsters. Inge van der Heijden reed op drie seconden, Sanne Cant keek naar een achterstand van vijf seconden. Net dan kreeg Van Anrooij af te rekenen met een lekke band en moest ze haar metgezellen laten rijden. Zo begon een trio, Worst-Alvarado-Kastelijn, aan de slotronde. Achter dit drietal reed Inge van der Heyden in haar eentje achternagezeten door een groep met Eva Lechner, Puck Pieterse, Alice Maria Arzuffi, Sanne Cant en Blanka Kata Vas. De drie bleven elkaar bestoken en Yara Kastelijn moest plots laten rijden. In de daaropvolgende sprint met twee was Worst net iets sneller dan Alvarado.

bron: Belga