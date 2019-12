Superprestige Diegem – Annemarie Worst pakt in Diegem tweede opeenvolgende zege in de Superprestige

Annemarie Worst (777) heeft zondagavond in Diegem de Superprestigecross aan haar zegelijst toegevoegd. In een sprint met twee kon Worst haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado achter zich houden. Eerder op het seizoen mocht de 24-jarige Annemarie Worst ook al het zegegebaar maken in Kruibeke, Bern, Beringen, Tabor, Hamme, Zonhoven en Overijse.

“Het was knokken tot het einde om deze cross te winnen. Met drie gingen we de slotronde in en eigenlijk werd van dan af de eindsprint ingezet. Uiteindelijk moest Yara Kastelijn er bij ons af, maar daarna had ik mijn handen meer dan vol met Ceylin del Carmen Alvarado”, vertelde Worst. “Ik wist dat ik Alvarado voor de laatste rechte lijn niet veel voorsprong mocht geven. Op de trappen bleef ik haar netjes in het vizier houden. Uiteindelijk kon ik tijdens de slotsprint op en over haar gaan. Het was een lastige wedstrijd, maar ik ben alvast heel blij dat ik deze al winnend heb kunnen afsluiten. Het was al een tijdje geleden, van Overijse, dat ik nog eens kon zegevieren. Dit doet deugd. Bovendien doe ik met mijn tweede opeenvolgende zege in een Superprestigecross opnieuw een goede zaak in het klassement waarin ik nu derde sta.”

bron: Belga