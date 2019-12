Steekpartij New York – Trump wil “gesel van antisemitisme uitroeien”

Amerikaans president Donald Trump heeft zondag een oproep gedaan om de “gesel van het antisemitisme uit te roeien”. De oproep van Trump komt een dag nadat er vijf gewonden vielen bij een steekpartij in het huis van een ultraorthodoxe rabbijn in Monsey, in de buurt van New York. “De antisemitische aanval in Monsey, New York, tijdens de zevende nacht van Chanoeka, is vreselijk. We moeten onze krachten bundelen om de gesel van het antisemitisme te bestrijden, te trotseren en uit te roeien”, zo tweette Trump.

Intussen is de verdachte van de steekpartij, de 37-jarige Grafton Thomas, voor het eerst voor een rechter moeten verschijnen. Hij wordt beschuldigd van een vijfvoudige poging tot doodslag.

