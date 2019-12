Rzoska (Groen): “Blij dat Open Vld nu ook terecht reageert”

Groen-fractieleider in het Vlaams parlement Björn Rzoska vindt het goed dat Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageert op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon over asielzoekers die met opgespaard kindergeld een huis zouden hebben kunnen kopen. “Ze zijn lang stil gebleven, nu nog bij CD&V trouwens, maar dit kan je niet over je kant laten gaan. Dit gaat over de manier waarop de minister-president naar Vlaanderen kijkt.” De groenen willen de minister-president in elk geval ondervragen in het parlement. Jambon (N-VA) oogst veel kritiek voor een uitspraak op twee lezingen, waarvan De Tijd dit weekend het relaas doet in een portret. De minister-president zegt daarin weet te hebben van een familie asielzoekers die tijdens de wachtperiode voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had opgespaard, dat ze er achteraf een huis van kon kopen.

Niet alleen de oppositie reageerde scherp, het verhaal veroorzaakt nu ook spanningen binnen de Vlaamse regering. Gwendolyn Rutten, de voorzitster van coalitiepartner Open Vld, noemt de uitspraken van Jambon “een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal”. “Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden”, schrijft ze in een scherpe Facebookpost.

“Terecht”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Ze zijn lang stil gebleven, nu nog bij CD&V trouwens, maar dit kan je niet over je kant laten gaan. Dit gaat over de manier waarop de minister-president naar Vlaanderen kijkt.”

Rzoska heeft vooral problemen met de “perfide strategie achter de uitspraken”, zegt hij. “De inhoud is natuurlijk een ongelooflijke kwakkel, maar het is volledig onbehoorlijk om als minister-president mensen bewust tegen elkaar op te zetten met desinformatie.” Volgens de Groen-politicus laat de minister-president zich opjagen “door alles wat extreemrechts is”. Door in hetzelfde portret te stellen dat zijn partij met het Vlaams Belang had kunnen onderhandelen over een regeerakkoord “toont hij duidelijk waar zijn hart ligt”.

De groenen zijn in elk geval van plan Jambon te ondervragen in het parlement. “Wij willen weten waar dat verhaal vandaan komt. Iedereen die in Vlaanderen kindergeld krijgt, weet dat je daar geen huis van koopt.”

