Premier League – David Moyes moet West Ham United in Premier League houden

David Moyes is de nieuwe coach van de Engelse eersteklasser West Ham United. Bij de Hammers is hij de opvolger van de zaterdag ontslagen Manuel Pellegrini en ondertekende hij een contract voor anderhalf jaar, zo maakte de club zondagavond bekend. Voor de 56-jarige Schot is het de tweede ambtstermijn bij West Ham. In het seizoen 2017-2018 was hij al bij de club aan de slag, met hetzelfde doel als nu: de Londenaars in de Premier League houden. West Ham United staat momenteel zeventiende, net boven de degradatieplaatsen.

Door de slechte resultaten zette de club zaterdag Pellegrini aan de deur, na een nederlaag tegen Leicester City (1-2). Pellegrini was aan zijn tweede seizoen bezig bij West Ham en had ook nog een contract voor het volgende seizoen. Vorig seizoen leidde hij The Hammers naar een tiende plaats. Eerder stond de 66-jarige Chileen onder meer bij River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga en Manchester City aan het roer. Met die laatste club werd hij in 2014 kampioen.

Moyes maakte naam door elf jaar lang trainer te blijven van Everton. Op 8 mei 2013 kondigde Alex Ferguson aan dat hij het voor bekeken hield als coach van Manchester United en een dag later werd bekendgemaakt dat Moyes zijn landgenoot zou opvolgen op Old Trafford. Maar die episode werd een zwarte bladzijde in de carrière van de trainer. Onder Moyes wist United zich voor het eerst in achttien jaar niet te plaatsen voor de Champions League. In april 2014 werd hij dan ook ontslagen. Daarna volgden periodes bij Real Sociedad en Sunderland.

